Bursaray'ın duvarına çarpan araçtaki iki kişi yaralandı

AA
Bir otomobil hafif raylı sistem hattı Bursaray'ın duvarına çarptı.
Kazaya, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde, merkezden İzmir istikametine giden Mustafa G. idaresindeki 10 ADF 524 plakalı otomobilin sürücüsü neden oldu.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, Bursaray'ın duvarına çarpıktan sonra savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yapan otomobildeki iki kişi yaralandı
Kazada, sürücü Mustafa G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Samet S. araçta sıkıştı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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