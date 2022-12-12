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    Bursa'ya tatile gelen Rus jinekoloğa zorla fuhuş yaptırıldı

    Rus jinekolog Oksana A.’nın, tatil için geldiği Mardin’de örgüt üyeleri ile tanışarak arkadaşlık kurduğu, en son 2,5 ay önce de tatil için Türkiye’ye davet edilerek tuzağa düşürüldüğü öğrenildi.
    • 12.12.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 11:38
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    Bursa'ya tatile gelen Rus jinekoloğa zorla fuhuş yaptırıldı

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Aralık’ta, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    12 kişi gözaltına alındı

    Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 1’i yabancı uyruklu, 3’ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.

    Bursa ya tatile gelen Rus jinekoloğa zorla fuhuş yaptırıldı #1

    "Yeni araçlarımız geldi"

    Evlerde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını tespit etti.

    Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

    Kadınlar sınır dışı edilecek

    Koruma altına alınan, şüphelilerin Türkçe isimler verip, erkeklerle de bu isimle tanıştırıldığı yabancı uyrkulu Z.K., ‌N.G., ‌S.R., ‌N.E., ‌M.Y., ‌D.M., ‌S.S., ‌O.A., ‌A.A., ‌M.D., ‌S.D., ‌F.M. ve ‌A.A. isimli kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Bursa ya tatile gelen Rus jinekoloğa zorla fuhuş yaptırıldı #2

    Şüpheliler cezaevinde

    Şüpheliler Mithat D., ‌Hüseyin K., İbrahim E., Sercan G., Ümit K., ‌Gazi D., ‌Uğur Y., ‌Uğur T., ‌Serkan A., ‌Buse G., ‌Sebahat P. ile ‌Mukhabbat K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Rus jinekoloğun mağdur kadınlar arasında olduğu bildirildi

    Kurtarılan kadınlardan Rus uyruklu Oksana A.’nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin’de suç örgütü üyeleriyle tanışarak arkadaşlık kurduğu belirlendi.

    Ülkesine dönen Oksana A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin, onu tatil için davet ettikleri tespit edildi.

    En son 2,5 ay önce Türkiye’ye gelen Oksana A.’ya, zorla fuhuş yaptırıldığı saptandı. Oksana A. ve diğer kadınlar, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

    Bursa ya tatile gelen Rus jinekoloğa zorla fuhuş yaptırıldı #3

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