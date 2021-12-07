Burundi Cumhuriyeti'nde cezaevinde yangın: 38 ölü, 69 yaralı

Doğu Afrika ülkesi olan Burundi'de kapasitesinin üzerinde mahkum tutan cezaevinde çıkan yangında 38 kişi ölürken, 69 kişi de yaralandı. Yangının kısa devre sonucu yaşandığı bildiriliyor.

Doğu Afrika ülkesi olan Burundi Cumhuriyeti'nin başkenti Gitega’da 400 kişilik kapasitesi bulunan, en az 500 bin mahkumun tutulduğu cezaevinde ağustos ayında, elektrik arızası nedeniyle yangın çıkmıştı.

Aynı cezaevinde yeniden, yerel saatle 04.00 sularında yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Burundi Başkan Yardımcısı Prosper Bazombanza yaptığı açıklamada, yangında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin ise yaralandığını söyledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınabildi.

YANGINA KISA DEVRE NEDEN OLDU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının kısa devre sonucu çıktığı ifade edildi.









