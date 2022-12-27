Kirlilik nedeniyle rengi siyaha dönen Büyük Menderes Nehri’ne gelen ekipler, gerekli analiz çalışmaları için numune aldı.

Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkiinde siyahlaştı.

Evsel atıkların da etkisi ile kirlenen nehirde çöp yığınları oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Taha Al ve beraberindeki ekipler Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Mobil Su ve Atık Su Laboratuvarı ekipleri ise analiz için bölgeden numune aldı. DSİ 21. Bölge'ye bağlı iş makineleri, bugün köprüde biriken çöpler için temizleme çalışması başlatacak.

“Havzada su kirliliğine mahal verecek tüm tesislerde bu denetimleri gerçekleştireceğiz”

DHA’nın haberine göre; Akgün, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye'de eylülde başlayan sezonda gerçekleştirilen zeytinyağı üretimi sırasında zeytin karasularının akıcı ortamlara verildiği ortaya çıkıyor. Bu tür olumsuzlukların artmaması için sezonun başındayken, zeytincilik faaliyetlerinin yoğun olduğu Aydın, Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Hatay, Mersin gibi illerimizin tamamında zeytinyağı sezonunda bir talimat gönderdik. Geçen günlerde Büyük Menderes Havzası'nda kirlilik ve zeytinyağı katı artıklarından oluşan kirlilik bilgileri üzerine Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla Mobil Su ve Çevre Denetim ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Havzada su kirliliğine mahal verecek tüm tesislerde bu denetimleri gerçekleştireceğiz. Havza içindeki müdürlüklerde bu denetimler yapılıyor. Çevrenin temiz olması için etkin bir şekilde denetimlerimizi sürdürüyoruz.”

Büyük Menderes Nehri siyaha büründü, sudan numune alındı ViDEO







Geçen yıl, 57 bin denetim yapıldı

Akgün, geçen yıl 57 binin üzerinde çevre denetimi yapıldığını ve böylelikle cumhuriyet tarihinin en yüksek denetimine ulaşıldığını kaydetti.

“Yaklaşık 725 milyon TL para cezası uyguladık”

Akgün, açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“2022 yılında ise bunun üzerine çıkarak 67 binin üzerinde çevre denetimi yaptık. Çevreyi kirleten 5 bin 705 tesis ve 380 deniz aracına yaklaşık 725 milyon TL para cezası uyguladık. 375 işletmeyi ise faaliyetten menettik.

“Çevreyi kirletene 820 bin lira cezai işlem uygulanacak”

Menderes Nehri boyunca atıkların sürüklendiğini ve köprü üzerine biriktiğini görüyoruz. Çevre kirliliği ile mücadele devletin ve vatandaşların ortak çalışmasıyla çözümlenebilir. Çünkü dünya ortak evimiz. Ortak evimizi korumak için de ne gerekiyorsa yapmak zorundayız. Buradan alacağımız numunenin tespitlerini yapacağız. Analiz sonuçlarına göre denetimlerimizi bu yönde yapacağız. Çevreyi kirletene 820 bin lira cezai işlem uygulanacak."