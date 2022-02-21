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    Büyükada’da İSKİ borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

    Büyükada’da İSKİ borusu patladı. Tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırırken, bazı daireler basınçlı su nedeniyle olumsuz etkilendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 09:50
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    Büyükada’da İSKİ borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

    İstanbul'da Büyükada Oltacı Sokak’ta geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda evinin suları kesik olan bir vatandaş, sokaktaki ana vanayı kaçak açmaya çalışınca İSKİ borusu patladı.

    Patlamanın etkisiyle tazyikli su metrelerce yükseğe fışkırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle basınçlı su kesilirken, sokak üzerinde bulunan bazı daireler olumsuz etkilendi.

    O ANLAR KAMERADA

    İSKİ borusunun patlaması sonucu tazyikli suyun fışkırma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, basınçlı suyun metrelerce yükseldiği görülüyor.

    Büyükada’da İSKİ borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı #1

    Büyükada’da İSKİ borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı #2

    Büyükada’da İSKİ borusu patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı #3


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