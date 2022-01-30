Baba ve iki oğlu kendilerine rakip gördükleri dükkan sahiplerine levyelerle saldırdı. Kendini korumak için bıçakla karşılık veren bir şahıs ise yaralama sonucu cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba Mahallesi'nde oto tamirhaneleri bulunan Metin Akman, Doğan Akman ve Doğukan Akman, komşuları Mevlüd Al ve Samet Al'a ait tamirhanenin önüne otomobillerini park etti.

Dükkanının girişinin kapanması üzerine dışarı çıkan Samet Al otomobili başka yere park etmelerini söylerken, taraflar arasında tartışma başladı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz 29 Kasım'da yaşanan olayda Akman ailesi ile Al ailesi levye, sopa ve sandalyelerle birbirine girdi. Samet Al, eline aldığı meyve bıçağı ile bir kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan kişileri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekemce'de oto tamirhanesine levyeli baskın VİDEO

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Al ve Akman ailesi adliyeye sevk edildi. Kavga sırasında bir kişiyi bıçakla hafif şekilde yaralayan Samet Al, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kişiler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"OĞLUM KENDİNİ KORUMAK İSTEMİŞTİ, 2 AYDIR HAPİSTE"

Yaşananları anlatan Samet Al'ın babası Mevlüt Al, "2 oğul, 1 baba gelip bizi tehdit etti. Bize küfrettiler. En son 2 otomobili park edip, dükkanı kapattılar. 'Sizi çalıştırmıyoruz' dedi. Bize ana avrat küfretti. Oğlum Samet Al'a saldırdılar. Oğlum mecburen kendisini bıçakla korumak zorunda kaldı. Bıçaklanan kişi ertesi gün taburcu oldu ama oğlum 2 aydan beri içeriden çıkamıyor. Hem dükkanını savundu hem de 2 aydan beri çıkamıyor." dedi.

"SÜREKLİ GELİP BİZİ KIŞKIRTIYORLARDI"

Akman ailesinin kendilerine saldırdıklarını belirten Mevlüt Al, "Onların da yukarıda bir dükkanı var. Buradan gelip geçerken bizi kışkırtıyorlardı. Amaçları herhalde bizim bırakıp, gitmemizdi. Levye, çekiç, arabanın parçalarını fırlattılar. Samet'i en sonunda araya aldılar. Samet de meyve bıçağı dediğimiz ufak bir bıçak ile kendini savundu." ifadelerini kullandı.