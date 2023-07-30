Büyükçekmece Belediyesi'nin festivalde kullandığı işaret fişeği eve ve otomobile sıçradı Festivalde atılan işaret fişeğinin bir evin camından içeri girmesiyle hasar oluştu. Üzerine düştüğü servis aracı ise kullanılamaz hale getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı.

Büyükçekmece Belediyesi sahilde festival düzenledi.

Bu sırada kortejden atılan işaret fişekleri, Fatih Mahallesi Umur Reis Caddesi'nde park halindeki servis aracının üstüne düştü.

Bir başka işaret fişeği de Fatih Mahallesi Kordon Boyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın en üst katındaki evin camından içeri girdi.

Ev ve arabada hasara yol açtı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

O sırada minibüsün yanında park halindeki otomobilde ise hasar oluştu. Evin camından içeri düşen diğer işaret fişeği ise evde küçük çaplı hasara yol açtı.

"İşaret fişeği arabaya ve eve sıçramış"

Arabası hasar gören Talatcan Beldek, "Festival vardı sahil tarafında onlar da işaret fişeği atınca arabaya ve eve sıçramış. Yanan arabanın sıcaklığıyla benim araba da yandı. Arabanın başına gelince gördüm sağlık olsun cana gelmesin.'" dedi.

"Görünmez kaza değil tedbirsizlikten kaynaklı bir olay"

Yangının çıktığı binada esnaf olan Veysel Köycü şu ifadeleri kullandı: