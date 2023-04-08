Büyükçekmece'de 11 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

DHA

Türkiye depremlerle mücadele ediyor...

Kahramanmaraş'ta art arda yaşanan depremlerin izleri silinmeye çalışılıyor.

Yıkıcı depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken olası depremler için gözle İstanbul'a çevrildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde riskli yapıların yıkılarak yenilenmesi için yeni bir süreç başlatıldı.

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyıp Cumhuriyet Mahallesi Şafak sokakta bulunan, 11 katlı 30 bağımsız bölümden oluşan yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Bu kapsamda deprem riski taşıyıp Cumhuriyet Mahallesi Şafak sokakta bulunan 11 katlı yapı, 8 Nisan’da Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ve belediye teknik ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şöyle dedi:

6 Şubat depreminden sonra Büyükçekmece'den kentsel dönüşümü yeniden değerlendirdik ve 1999 depreminden sonra yapmış olduğumuz plan, program çerçevesinde devam ettirmekte olduğumuz kentsel yenilemeyi daha da hızlandırdık.



Yüksek katlı binalara girmiyorduk. Bölgemizde biliyorsunuz ki 11-12 katlı binalar çok az. Yatay yapılaşmamız var. Ancak bugünkü yıktığımız bina gibi binalarımız da var.



Bugün de Büyükçekmece toplu konut projesinin ilk başladığı alandayız. Artık ömrü doldu. 1989’da bu binalar yapılmıştı.



Ama artık ömürleri doldu. Biz de 6 Şubat sonrası kendimize rota çizdik. 2023-2024 yılları içinde yıkılması gereken binaların tamamını yıkacağız.