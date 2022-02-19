Büyükçekmece'de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı

Kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde 581 kilo kaçak tütün ve yüksek miktarda kimyasal madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, önceki gün Güzelce Mahallesi'de bulunan bir evde kaçak sigara ve tütün üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler ayni gün eve baskın düzenledi.

Operasyonda adreste bulunan F.A. ve O.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

581 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 56 adet poşet içerisinde toplamda 581,5 kilogram kaçak tütün, 1 adet tütün üretim ve imalatında kullanılan kavurma kazanı, 20 litre kimyasal madde, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin boş makaron ele geçirildi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Gözaltına alınan O.Y. isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, F.A., ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





























