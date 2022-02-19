Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.46
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
555.700
-0.28%
BTXN Coin
38.10
-0.88%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Büyükçekmece'de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı

    Kaçak sigara ve tütün imalatı yapıldığı tespit edilen eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde 581 kilo kaçak tütün ve yüksek miktarda kimyasal madde ele geçirildi.
    • DHA
    • 19.02.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 19.02.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri, önceki gün Güzelce Mahallesi'de bulunan bir evde kaçak sigara ve tütün üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

    Harekete geçen ekipler ayni gün eve baskın düzenledi.

    Operasyonda adreste bulunan F.A. ve O.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

    581 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda 56 adet poşet içerisinde toplamda 581,5 kilogram kaçak tütün, 1 adet tütün üretim ve imalatında kullanılan kavurma kazanı, 20 litre kimyasal madde, 50 kutu içerisinde toplam 10 bin boş makaron ele geçirildi.

    2 KİŞİ YAKALANDI

    Gözaltına alınan O.Y. isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, F.A., ise  çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #1

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #2

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #3

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #4

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #5

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #6

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #7

    Büyükçekmece de 2 kaçak tütün şüphelisi yakalandı #8


    İlginizi Çekebilir

    Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi
    3. Sayfa

    Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden yeni evli çift toprağa verildi

    Turkish residential property sales up 25.1% in January
    Economy

    Turkish residential property sales up 25.1% in January

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!
    Btcrobo

    BtcRobo ile Yüksek Oynaklıktan Otomatik Kazanın!

    Görüş Bildir