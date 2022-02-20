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Büyükçekmece’de 5 kişi arabanın üzerinde yolculuk yaptı

Büyükçekmece’de 5 kişi arabanın üzerinde yolculuk yaptı

Trafiğe açık alanda araç üzerinde eğlenerek seyahat eden 5 genç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Polis tarafından yakalanan sürücüye ise cezai işlem uygulandı.