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    Büyükçekmece’de 5 kişi arabanın üzerinde yolculuk yaptı

    Trafiğe açık alanda araç üzerinde eğlenerek seyahat eden 5 genç, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Polis tarafından yakalanan sürücüye ise cezai işlem uygulandı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 09:59
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    Büyükçekmece’de 5 kişi arabanın üzerinde yolculuk yaptı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 5 genç seyir halindeki aracın üstüne çıkarak seyahat etti.

    5 KİŞİ ARACIN ÜZERİNDE YOLUNA DEVAM ETTİ

    Trafiği ve kendi canlarını hiçe sayan gençler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

    Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ve trafik ekipleri aracı tespit etti.

    Araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürdüğü için cezai işlem uygulandı.

    Büyükçekmece’de 5 kişi arabanın üzerinde yolculuk yaptı #1


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