Büyükçekmece'de akü hırsızı kovalamacaya yenik düştü

Oto tamirci dükkanına giren hırsız buradan aküyü çalarak kaçmaya çalıştı. Esnaf tarafından fark edile şahıs daha sonra Aaküyü bırakarak kayıplara karıştı. O anlar kamerada.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Sabah saatlerinde oto tamirciye hırsız dadandı.

Kimliği belirsiz şahıs, bir süre yedek parça dükkanını gözetledi. Ardından sahibinin komşu dükkanına geçmesiyle yedek parçacıya girerek aküyü çaldı.

Aküyü yol kenara bırakıp kaçtı

Dükkanından yapılan hırsızlığı fark eden esnaf köpeğiyle şüphelinin peşine düştü.



Komşularının da katılmasıyla çok sayıda kişinin arkasında olduğunu gören şüpheli, aküyü yol kenarına atarak gözden kayboldu.

Büyükçekmece'de esnaf peşinden koşunca çaldığı aküyü bırakıp kaçtı ViDEO







O anlar kamerada

DHA'nın aktarımına göre; olaya ilişkin şikayette bulunulmazken o anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.





"Benim onu görmemle onun kaçması bir oldu"

İş yeri sahibi İbrahim Ögeçoğlu, "Ben dükkanı toparlamaya çalışırken, bir an boşluğumda yan dükkaana girdim. Yan dükkana girdikten sonra arkadaşın buradan çıktığını gördüm. Benim onu görmemle onun kaçması bir oldu. Köşede aküyü bıraktı ve kaçtı. Öyle bir koşuyordu ki, ne ben ne de köpeğim yetişemedik." dedi.