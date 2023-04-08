Büyükçekmece'de apartman sahibi binayı kentsel dönüşüme sokmak için perde betonları kesti Megakentte 4 katlı binada pencere, kapı yapmak için perde betonları kesilerek hilti ile duvarları delindiği öne sürülen binanın sakinleri şikayetçi oldu. Bina sahibi şikayetlere itiraz etti.

DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce ev enkaza dönüştü.

Büyük coğrafyaya yayılan depremler 17 ilde hissedilmesinin üzerine gözler beklenen büyük İstanbul depremi için İstanbul'a çevirildi.

Milyonlarca kişinin yaşadığı megakent için kentsel çözüm çalışmaları hızlandırıldı.

Bu kapsamda binlerce ev taramaya alındı.

Yaşananların ardından İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir olay meydana geldi.

Perde betonlar kesildi

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 20 yıllık 4 katlı 10 daireli binada oturanlar tedirgin. İddiaya göre bina sahibi, kentsel dönüşüme sokmak için binaya zarar verdi.

Mantolama yapılacak gerekçesiyle dış cepheye delikler açıldı, binanın birçok yerinden karot örneği alındı ve perde betonlar kesildi.

Durumdan rahatsız olan bina sakinleri tedirginliklerini dile getirerek şikayetçi oldu.

"Tapularımızı vermemek için kentsel dönüşüme başvurdu"

Binada oturan Minure Kule şöyle dedi:

2005 yılında biz buradan 3 daire satın aldık ama tapularımızı alamadık, hala bunun mücadelesini veriyoruz. Mülk sahibi tapularımızı vermemek için kentsel dönüşüme başvurdu. Binaya içten ve dıştan çeşitli zararlar vererek, bizi buradan çıkarmak istiyor.

"Perde betonları 5 yerden keserek pencere yaptı"

Diğer daire sakini Meryem Kule ise şu şekilde konuştu:

Karot örneği almaya geldiler, gelen mühendisler her yeri delik deşik yaptılar. Geldiklerinde, 'Abla bu bina çok sağlam' dediler. Mülk sahibi burayı kentsel dönüşüme sokmak için böyle bir şeye başvuruyor.



Perde betonları 5 yerden keserek pencere yaptı, ayrıca kapı açtı. Biz bu durum için hukuki işlemler yaptık zaten. Buradan yetkililere sesleniyorum, suçluların ceza almasını istiyorum, binamız çok sağlam binamızın güçlendirilmesini istiyorum.



Bu cinayete teşebbüstür. Biz binamızı bırakmak istemiyoruz, gidecek yerimiz yok. Benim mahkemem hala devam ediyor.

İddiaları kabul etmedi

Kameralara konuşmak istemeyen bina sahibi M.A. ise telefonla verdiği bilgide binada tadilat yapıldığını öne sürdü.

"4 ay önce mantolama yapacaktım ama fiyatlar iki katına çıkınca yaptıramadım" diyen M.A. bina sakinlerinin iddialarını ise reddetti.