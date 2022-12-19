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Büyükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Büyükçekmece'deki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü ve binada hasara neden oldu.
- 19.12.2022 - 15:35
- Güncelleme : 19.12.2022 - 15:58
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba Mahallesi'ndeki Çayırlar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın hasara neden oldu
AA'nın haberne göre; itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.
Büyükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü VİDEO