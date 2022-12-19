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    Büyükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

    Büyükçekmece'deki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü ve binada hasara neden oldu.
    • 19.12.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 15:58
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    Büyükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba Mahallesi'ndeki Çayırlar Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yangın hasara neden oldu

    AA'nın haberne göre; itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürülen yangın, binada hasara yol açtı.

    Büyükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    Büyükçekmece de apartmanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Büyükçekmece de apartmanda çıkan yangın söndürüldü #2


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