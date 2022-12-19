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Büyükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'deki bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü ve binada hasara neden oldu.