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    Büyükçekmece'de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi

    Gurbetçi, aracına 200 bin liralık zarar veren hırsızları yakalatana 100 bin lira para ödülü verecek.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 10:18
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    Büyükçekmece'de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda, kimliği belirsiz şüpheliler, sokak üzerinde park halindeki araca yaklaştı.

    Arabanın sağ ön kapısının camını kıran şüpheliler, otomobilin gösterge panelini yerinden söktü.

    Çaldıkları panelle birlikte araçtan çıkan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.

    Sabah otomobilinin durumunu gören İhsan Coşkun, büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, gösterge panelinin çalındığını belirledi.

    Hırsızlara ödül koydu

    Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen araç sahibi İhsan Coşkun, hırsızları bulup polis ekiplerine ihbar eden kişiye 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.

    Büyükçekmece'de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi ViDEO

    Büyükçekmece de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi #1

    "200 bin lira zararımız var"

    İHA'ya konuşan gurbetçi İhsan Coşkun, “Sabah aracımın yanına gittiğimde aracımı bu şekilde gördüm. Arabamın camını kırmışlar. İçerisindeki gösterge panelini çalmışlar. Yaklaşık 200 bin lira zararımız var. Maddi imkanlarımızla bu zararı karşılayabiliriz ama bunu yapan insanlara çok kızdım. Bu hırsızları bulup polise ihbar eden kişiye 100 bin lira vereceğim. Yetkililerden çok fazla yardım bulamıyoruz.” dedi.

    Büyükçekmece de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi #2

    Büyükçekmece de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi #3

    Büyükçekmece de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi #4


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