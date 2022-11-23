Büyükçekmece'de aracı soyulan gurbetçinin tepkisi

Gurbetçi, aracına 200 bin liralık zarar veren hırsızları yakalatana 100 bin lira para ödülü verecek.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşanan olayda, kimliği belirsiz şüpheliler, sokak üzerinde park halindeki araca yaklaştı.

Arabanın sağ ön kapısının camını kıran şüpheliler, otomobilin gösterge panelini yerinden söktü.

Çaldıkları panelle birlikte araçtan çıkan hırsızlar, geldikleri araca binerek kayıplara karıştı.

Sabah otomobilinin durumunu gören İhsan Coşkun, büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, gösterge panelinin çalındığını belirledi.

Hırsızlara ödül koydu

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen araç sahibi İhsan Coşkun, hırsızları bulup polis ekiplerine ihbar eden kişiye 100 bin lira ödül vereceğini söyledi.

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"200 bin lira zararımız var"

İHA'ya konuşan gurbetçi İhsan Coşkun, “Sabah aracımın yanına gittiğimde aracımı bu şekilde gördüm. Arabamın camını kırmışlar. İçerisindeki gösterge panelini çalmışlar. Yaklaşık 200 bin lira zararımız var. Maddi imkanlarımızla bu zararı karşılayabiliriz ama bunu yapan insanlara çok kızdım. Bu hırsızları bulup polise ihbar eden kişiye 100 bin lira vereceğim. Yetkililerden çok fazla yardım bulamıyoruz.” dedi.