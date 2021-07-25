Bakkal dükkanı işleten Ali Vural, çocuklar için askıda bozuk para kampanyası başlattı. Mahalle sakinlerinin bıraktığı bozuk paralar ile çocuklar, istedikleri ürünü alabildi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Mimaroba’da 25 yıldır bakkal dükkanı ileten Ali Vural, mahallesindeki çocuklar için ‘askıda bozuk para’ kampanyası başlattı.

Sık sık bakkaldan alışveriş yapan ve çoğu zaman paraları eksik olan çocuklar, bu kampanya sayesinde mahalle sakinlerinin askıya koyduğu bozuk paralarla istedikleri ürünleri almaya başladı.

“ÇOCUKLAR GELİYOR, İSTEDİĞİNİ ALIYOR”

2 senedir sürdürdüğü bu kampanyanın dükkana ilk defa gelen müşterileri şaşırttığını belirten Vural, şu sözleri kaydetti:

“İki arkadaşımın tavsiyesi üzerine çocuklar için ‘askıda bozuk para’ kampanyasını başlattık. Bu kampanyaya daha sonra ilgi arttı. Şu an çocuklar da memnun bu işten, bizler de memnunuz. Çocuklar geliyor, isteğini alıyor. Para eksiği olursa askıdaki paralardan karşılıyoruz. Çocuk bakkala geldiğinde istediğini parası eksik olsa bile alabiliyor.

Büyükçekmece’de bakkalın çocuklar için ‘askıda bozuk para’ kampanyası ViDEO



“ÇOCUKLAR BU KAMPNAYAYI ART NİYETLİ KULLANMIYOR”

Çocuklar bu kampanyayı art niyetli kullanmıyor. Gerçekten eksikse paraları, ihtiyaçları varsa alıyorlar. Daha fazlasını istemiyorlar. Diğer esnaf arkadaşlara da tavsiyem bu uygulamayı yapsınlar. Çok iyi bir uygulama bana göre.”





“UYGULAMA ÇOK GÜZEL”

Askıya çocuklar için bozuk para bırakan Önder Yeşil isimli bir vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

“Bakkala geldiğimde baktım ‘Çocuklara askıda bozuk para bulur’ yazısını gördüm. Burada da çocuklar sağ olsun çok fazla. Ben de elimden geldiğince 3-5 bir şeyler bıraktım. Uygulama çok güzel. Özellikle yazın çocuklar dondurma peşinde koşturuyor. Elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız.”