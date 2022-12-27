Büyükçekmece'de bebeğini pencereden atan anneye müebbet 

Evinde doğurduğu bebeğini camdan atan anneye, ‘Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Ece Çoban, erkek arkadaşından hamile kalarak uzun süre gebeliğini fark etmedi.

Hamile olduğunu fark eden Çoban, çevresinden bu durumu gizledi.

Evinde kendi kendine doğum yapan kadın sebebi bilinmeyen nedenle 18 Mayıs 2020'de bebeğini pencereden attı.

Duruşma görüldü

Komşuların fark ettiği olay sonrasında anneye dava açıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ece Çoban'ın babası ve avukatı katıldı.

Ev hapsinde olan Ece Çoban, duruşmaya getirilmedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanık Ece Çoban'a 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cezasına indirim yapıldı

Ancak mahkeme, sanığın duruşmalar iyi halinden dolayı bu cezada indirim uyguladı ve müebbet hapis cezasına indirdi.

Karara muhalefet şerhi konuldu

Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koyarak sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını belirtti.

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Başkan görüşünü bildirdi

DHA'nın haberine göre, Başkan, muhalefet şerhinde sanığın gizli gebelik geçirdiğini, beklenmedik ve ani şekilde başlayan doğumu öngöremediğini ve doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığına yer verdi.

Sanığın bu durumda tıp literatüründe gebelik inkarı olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiği kaydedildi.

Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da ekleyerek Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair görüşünü bildirdi.