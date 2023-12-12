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Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı

Büyükçekmece'de bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuyakaldı Büyükçekmece sahilde alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kanlar içerisinde bir banka oturtulan şahıs, ambulans beklerken horlayarak uyuyakaldı.