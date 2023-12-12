İHA
İstanbul'da Büyükçekmece sahilinde alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
Taraflardan birinin bıçakladığı alkollü adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir banka oturtuldu.
Olay yerine polis ve ambulans beklendiği sırada ise yaralı vatandaş uyuyakaldı.
Horlayarak uyuyakaldı
Bacağından akan kanlara aldırmadan uyuklayan adam, horlamaya başladı.
Çevredeki vatandaşların da şaşırdığı olayda ambulansın gelmesiyle yaralı hastaneye kaldırdı.
O anlar kameralara yansıdı
Polis ise olayla ilgili çalışma başlatırken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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