Büyükçekmece'de bisikletli çocuk tırın altında kaldı

Bisikletiyle gezerken Celal Gargulu yönetimindeki tırın altında kalan 11 yaşındaki Fatih Aslan, ağır yaralandı. Kaza sonrası polisler, şoförü otların arasında saklanmış bir şekilde buldu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde Celal Gargulu (45) yönetimindeki 34 FY 5006 plakalı çimento yüklü tır, caddeden dönüş yapmak istedi.

Tam o esnada Celal Gargulu, grup halinde arkadaşlarıyla bisikletiyle gezen Fatih Aslan'a (11) çarptı.

Çocuk ağır yaralandı

11 yaşındaki Aslan, çarpmanın etkisiyle bisikletiyle tırın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatih Aslan'ı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Şoför otların arasında bulundu

Polis ekipleri tır şoförünü otların arasında saklanmış şekilde buldu. Şoför, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Kamyonlar yarış yapar gibi geçiyorlar"

Mahalle sakini İdris Koçak, "Çimento fabrikasının TIR'ları buradan hızlı bir şekilde geçiyorlar. Mahallelide şikâyetçi. Bu kamyonlar her zaman problem 11 yaşında çocuk kamyonun altında kaldı. Hafriyat dolu kamyonlar iş yetiştirmek için yarış yapar gibi geçiyorlar." dedi.

Kaza sonrası panik yaşandı

DHA'nın haberine göre; kaza sonrasında yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

























