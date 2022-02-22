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    Büyükçekmece'de çaldığı motosikleti sahibine satmaya çalışan kişi yakalandı

    Çaldığı motosikleti, sahibine para karşılığı satmaya çalışan 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanırken emniyette verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 14:27
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 15:14
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    Büyükçekmece'de çaldığı motosikleti sahibine satmaya çalışan kişi yakalandı

    İstanbul emniyet ekipleri, 17.01.2022 tarihinde Büyükçekmece bulunan bir adresten motosiklet çalınması sonucu harekete geçti.

    Polis ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması ve olayın aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı. İncelemeler sonucu olayı 17 yaşındaki L.A. isimli yaşı küçük şahsın gerçekleştirdiği belirlendi.

    ÇALDIĞI MOTOSİKLETİ PARA KARŞILIĞINDA SAHİBİNE SATMAK İSTEDİ

    Çalışmaların devamında şahsın, motosiklet sahibine ulaşarak para karşılığında geri vereceğini belirlendi.

    Büyükçekmece'de çaldığı motosikleti sahibine satmaya çalışan kişi yakalandı

    YAKALANDI

    Adres bilgilerine ulaşılan şüpheli şahıs, adresine 5 Şubat günü saat 17.30’da sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve sahtecilik suçlarında kaydının olduğu tespit edildi.

    SERBEST BIRAKILDI

    Şahsın yapılan sorgulamasında; hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğu, olay yeri adresine bahçedeki demirleri almak için girdiği öğrenildi.

    Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden L.A. isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Büyükçekmece de çaldığı motosikleti sahibine satmaya çalışan kişi yakalandı #1

    Büyükçekmece de çaldığı motosikleti sahibine satmaya çalışan kişi yakalandı #2


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