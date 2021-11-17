Akli dengesi bozuk bir kadın, bir caminin elektrik kablolarını kopardı, halılara, klimaya ve ses sistemine zarar verdi. Polise teslime edilen kadın, “Temizlik yapıyorum” dedi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Merkez Camii’ne gelen ve iddiaya göre akli dengesi bozuk olan bir kadın, önce çevreyi kontrol etti, ardından harekete geçti.

Caminin içerisine zarar vermeye başlayan kadın, elektrik kablolarını kopardı.

Halılara, ses sistemine ve klimaya zarar veren kadın, camiye sonradan gelen vatandaşlar tarafından fark edildi.

“TEMİZLİK YAPIYORUM”

Vatandaşlar kadını yakaladıktan sonra polisi çağırarak, teslim etti.

Kendisine neden böyle bir şey yaptığı sorulan kadın ise “Temizlik yapıyorum” dedi.

O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Büyükçekmece’de camiye zarar veren kadın polise teslim edildi ViDEO

“BİRKAÇ GÜN ÖNCE KONTEYNERLERİ YAKMIŞ”

Yaşanan olayı anlatan cami imamı Ahmet Ensari, “Akli dengesi bozuk olan bir kadın. Temizlik yapıyorum diyerek buraları alt üst etmiş, tesisatları kopartıp dolapları devirmiş. Biz de emniyeti çağırıp, teslim ettik. Belediye başkanı geldi ekibiyle camiyi toplamaya başladı. Birkaç gün önce aynı kadın arka tarafta konteynerleri yakmış.” dedi.