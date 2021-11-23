Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında İstanbul'da TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri bağlantısı Büyükçekmece mevkisi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde, kaza meydana geldi.

Recep Yücel 34 ND 1535 plakalı otomobiliyle giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışan Yücel, ağır şekilde yaralandı.

Büyükçekmece'de çelik bariyerlere çarpan otomobil sürüklendi VİDEO



HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.





















