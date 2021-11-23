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- Büyükçekmece'de çelik bariyerlere çarpan otomobil sürüklendi
Büyükçekmece'de çelik bariyerlere çarpan otomobil sürüklendi
- DHA
- 23.11.2021 - 17:38
- Güncelleme : 23.11.2021 - 18:02
Saat 15.30 sıralarında İstanbul'da TEM Otoyolu Ahmediye Gişeleri bağlantısı Büyükçekmece mevkisi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde, kaza meydana geldi.
Recep Yücel 34 ND 1535 plakalı otomobiliyle giderken, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilinde sıkışan Yücel, ağır şekilde yaralandı.
Büyükçekmece'de çelik bariyerlere çarpan otomobil sürüklendi VİDEO
HAYATİ TEHLİKE SÜRÜYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.