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Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar

Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar

Düğün öncesi konvoy yapmak için bir araya gelen grup, tehlikeli görüntülere imza attı. Konvoydakiler tarafından damat araçtan indirildi ve etrafında dakikalarca drift atıldı. O anlar kaydedildi.