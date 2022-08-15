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Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar
Düğün öncesi konvoy yapmak için bir araya gelen grup, tehlikeli görüntülere imza attı. Konvoydakiler tarafından damat araçtan indirildi ve etrafında dakikalarca drift atıldı. O anlar kaydedildi.
- 15.08.2022 - 09:36
Trafikte kimsenin güvenliğini dikkate almadan drift yapan maganladaların saçtığı tehliklere bir yenisi daha eklendi.
Görüntülerin adresi İstanbul Büyükçekmece...
Damadın etrafında drift attı
Dünyaevine girmeye hazırlanan bir genç, düğün öncesi arkadaşlarıyla konvoy yaptı.
İlerleyen dakikalarda konvoya katılan bir şahıs, trafiği durdurdu. Araçtan indirdiği damadın etrafında dakikalarca drift attı.
Büyükçekmece’de damadın etrafında drift atıldı VİDEO
O anlar kaydedildi
Damadın zaman zaman büyük tehlike atlattığı o anlar konvoydakiler tarafından kaydedildi.