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    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar

    Düğün öncesi konvoy yapmak için bir araya gelen grup, tehlikeli görüntülere imza attı. Konvoydakiler tarafından damat araçtan indirildi ve etrafında dakikalarca drift atıldı. O anlar kaydedildi.
    • 15.08.2022 - 09:36
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    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar

    Trafikte kimsenin güvenliğini dikkate almadan drift yapan maganladaların saçtığı tehliklere bir yenisi daha eklendi.

    Görüntülerin adresi İstanbul Büyükçekmece...

    Damadın etrafında drift attı

    Dünyaevine girmeye hazırlanan bir genç, düğün öncesi arkadaşlarıyla konvoy yaptı.

    İlerleyen dakikalarda konvoya katılan bir şahıs, trafiği durdurdu. Araçtan indirdiği damadın etrafında dakikalarca drift attı.

    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift atıldı VİDEO

    O anlar kaydedildi

    Damadın zaman zaman büyük tehlike atlattığı o anlar konvoydakiler tarafından kaydedildi.

    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar #1

    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar #2

    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar #3

    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar #4

    Büyükçekmece’de damadın etrafında drift attılar #5


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