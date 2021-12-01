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    Büyükçekmece’de dev dalgalar aracı yuttu

    Fırtına sırasında marinada park halinde bulunan araç, denizden yükselen dev dalgaların etkisiyle suya uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:54
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    Büyükçekmece’de dev dalgalar aracı yuttu

    İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesi'ndeki marinada hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sırasında denizden dev dalgalar yükseldi.

    Dev dalgalar nedeniyle demir atmış tekneler ve yatlar beşik gibi sallandı.

    BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

    Dalgaların çarptığı park halindeki bir otomobil de denize uçtu. Araçta kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.

    Fırtına sırasında yaşanan korku ve panik anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Büyükçekmece’de dev dalgalar aracı yuttu VİDEO

    Büyükçekmece’de dev dalgalar aracı yuttu #1

    Büyükçekmece’de dev dalgalar aracı yuttu #2

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