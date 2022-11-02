Büyükçekmece’de, doktorun evini kurşunladılar

Çocuk doktoru olan Mehmet Çetin Karcı ile komşusuna ait otomobil, gece saatlerinde düzenlenen saldırı ile kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan çocuk doktoru Mehmet Çetin Karcı'nın evine ve aynı mahallede oturan bir kişinin daha otomobiline gece saat 03.00 sıralarında, silahlı saldırı düzenlendi.

Yaşan olayda evde olmadığı öğrenilen Karcı, saldırıyı komşularından haber aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“Onun arabası ve benim evimi kurşunlamışlar”

DHA’nın haberine göre Karcı, "Komşular 'evin kurşunlanmış' diye geldiler. Geldim baktım böyle. Kurşunlanan araba komşunun. Onun arabası ve benim evimi kurşunlamışlar." dedi.

Ateş açılan otomobilin sahibinin akrabası Necla Yıldız ise, "Gece 03.00'da oldu. Ne olduğunu sabah Kur'an kursunda öğrendik. Eniştemin arabası kurşunlanmış. Yaralı yok." diye konuştu.