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Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye ceza
Drift videosunu sosyal medyada yayınlayan trafik magandasına 9 bin 25 TL idari para cezası kesildi, ehliyeti de geçici olarak iptal edildi.
- 09.05.2022 - 11:42
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Akyurt Caddesi üzerinde sürücü Yusuf Muhammed N.'in aracıyla drift yapıp, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştığı görüntüleri tespit eden polis ekipleri şahsa yönelik soruşturma başlattı.
DHA'nın haberine göre; yakalanan sürücü Yusuf Muhammed N.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-D (Drift) maddesine istinaden 9 bin 25 TL idari para cezası kesildi.
9 bin 125 TL ceca kesildi
Ayrıca sürücü belgesi de 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi.
Adli işlem başlatıldı
Sürücü Yusuf Muhammed N., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.