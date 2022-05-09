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Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye ceza

Büyükçekmece'de drift yapan sürücüye ceza

Drift videosunu sosyal medyada yayınlayan trafik magandasına 9 bin 25 TL idari para cezası kesildi, ehliyeti de geçici olarak iptal edildi.