Euro
15.55
0.39%
Dolar
13.59
0.23%
Altın
798.50
0.22%
Borsa
2036
1.42%
Bitcoin
593.900
-0.82%
BTXN Coin
32.69
-3.56%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

    Ehliyeti olmamasına rağmen otomobil kullanan 18 yaşından küçük sürücü, son sürat ilerlediği caddede park halindeki iki araca çarptı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 11:22
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 13:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı

    İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali S., 34 JP 7931 plakalı araç ile trafiğe çıkarak Ekinoba Mahallesi'nde park halinde duran otomobillere çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle araba metrelerce savruldu.

    1 YARALI

    O sırada park halindeki bir aracın içinde bulunan bir kişi hafif yaralandı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Yaşanan kaza ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Ali S. yönetimindeki aracın hızla araçlara çarptığı ve metrelerce savrulduktan sonra durduğu, etraftaki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

    Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı VİDEO

    Büyükçekmece de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı #1


    Görüş Bildir