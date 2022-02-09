Ehliyeti olmamasına rağmen otomobil kullanan 18 yaşından küçük sürücü, son sürat ilerlediği caddede park halindeki iki araca çarptı.

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ali S., 34 JP 7931 plakalı araç ile trafiğe çıkarak Ekinoba Mahallesi'nde park halinde duran otomobillere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle araba metrelerce savruldu.

1 YARALI

O sırada park halindeki bir aracın içinde bulunan bir kişi hafif yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Ali S. yönetimindeki aracın hızla araçlara çarptığı ve metrelerce savrulduktan sonra durduğu, etraftaki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü kaza yaptı VİDEO

