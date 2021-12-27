Euro
12.9119
3.80%
Dolar
11.4088
3.80%
Altın
663.1950
3.90%
Borsa
1,900.00
0.46%
Bitcoin
588.796
1.25%
BTXN Coin
37.23
-0.93%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Büyükçekmece'de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada

    Bir evin bahçesinden gönye kesme makinesi çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.12.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada

    12 Aralık Pazar günü İstanbul Büyükçekmece'deki Kamiloba Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde bulunan gönye kesme makinası çalındı.

    Sabah saatlerinde evinden çıkan İ.Ç., bahçede bulunan makinesinin olmadığını fark etti. İ.Ç. durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde, saat 04.45 sıralarında 2 şüphelinin makineyi alıp götürdüğünü gördü.

    HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYITLARI ÇIKTI

    Çalışma başlatan polisler, şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan B.Ç. ve M.Ç., olduğunu tespit etti.

    2 şüpheli, yaşadıkları evde polis ekipleri tarafından yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Büyükçekmece'de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada VİDEO

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç. ve M.Ç., adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Büyükçekmece de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada #1

    Büyükçekmece de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada #2

    Büyükçekmece de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada #3

    Büyükçekmece de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir