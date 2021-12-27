Bir evin bahçesinden gönye kesme makinesi çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

12 Aralık Pazar günü İstanbul Büyükçekmece'deki Kamiloba Mahallesi'nde, bir evin bahçesinde bulunan gönye kesme makinası çalındı.

Sabah saatlerinde evinden çıkan İ.Ç., bahçede bulunan makinesinin olmadığını fark etti. İ.Ç. durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde, saat 04.45 sıralarında 2 şüphelinin makineyi alıp götürdüğünü gördü.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYITLARI ÇIKTI

Çalışma başlatan polisler, şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan B.Ç. ve M.Ç., olduğunu tespit etti.

2 şüpheli, yaşadıkları evde polis ekipleri tarafından yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Büyükçekmece'de ev bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi kamerada VİDEO



HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç. ve M.Ç., adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.













