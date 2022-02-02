Soygun için girdikleri evde ev sahibinin uyanmasıyla paniğe kapılan iki hırsız, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratçeşme Mahallesi'ndeki bir site önüne gelen otomobilli 2 hırsız, duvardan atlayarak içeri girdi.

Sitenin etrafında dolaşarak çevreyi kontrol eden hırsızlardan biri, zemin katta bulunan dairenin camını açtı.

EV SAHİBİNE YAKALANDILAR

Evde bulunan cep telefonu, 6 saat ve cüzdanda bulunan bir miktar parayı alan hırsızlar, sesler duyup uyanan ev sahibine yakalandı. Bunun üzerine kaçmaya başlayan hırsızlar, geldikleri otomobile binip olay yerinden uzaklaştı.

Büyükçekmece'de ev sahibine yakalanan hırsızlar VİDEO



POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrası ev sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar sitenin güvenlik kamerasına yansırken, hırsızların yüzlerinde internet platformunda yayınlanan ünlü bir dizide soyguncular tarafından kullanılan Dali maskesi olması dikkat çekti.