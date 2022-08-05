Büyükçekmece'de evine giderken aracını çaldılar: Sık kafasına, sık

Silahlı ve kar maskeli üç şahıs, otomobiliyle evine gitmeye çalışan A.B.'yi, yaşadığı sitenin önünde gasbederken şüphelilerden biri arkadaşına "Sık kafasına, sık" diye bağırdı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir sitenin önünde gasp olayı meydana geldi.

Sitede yaşayan A. B., aracıyla, yaşadığı yerin otoparkına doğru gitti.

Otoparkta yer olmadığı için sitenin kapısının önüne yanaşan A.B, park halindeki araçtan çıkan elleri silahlı ve kar maskeli 3 şahsın kendisine doğru geldiğini görünce neye uğradığını şaşırdı.

"Sık kafasına, sık"



Otomobilini gasbetmeye çalışan şüphelilerden biri, A.B.’nin anahtarı vermemekte direttiğini görünce yanındakine "Sık kafasına, sık!" diyerek tehdit etti.

Şüpheliler kaçtı

A. B., şüphelilere karşı mücadele etmesine rağmen aracını kurtaramazken gaspçılar, araçla birlikte kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre; durum emniyet güçlerine bildirilirken polis ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

"Komşumuzun üç kişiyle mücadele etmeye çalıştığına bakılırsa deli dolu biri olduğunu düşünüyorum"

Olay hakkında konuşan site sakini İbrahim Tekin, "Buralarda ilk defa böyle ciddi bir olayla karşılaştık. Gece 02.30 sıralarında komşumuz aracını yıkatıp buraya geldiğinde gaspçıların arabasını görüyor. Hatta yabancı olduklarını anlayınca 'Bu saatte bunlar kim? Niye buradalar?' diye düşünüyor. Sitenin otoparkına geliyor.

Otoparkta yer bulamayınca dışarı çıkıyor ve site kapısının önüne park ediyor. O sırada silahlı ve kar maskeli üç kişi, kendisinden arabasının anahtarını istiyorlar. Komşumuz A. B., vermemek için direnince gaspçılardan biri 'Sık kafasına, sık.' diyor. Gaspçılar anahtarı alıp aracı çalıştırıyor.

Komşumuz inmemek için dirense de üç kişiye karşı ne kadar mücadele edilebilir ki? Aracın sağ kapısından inmek zorunda kalıyor. Hırsızlar, araba ile birlikte kaçıyorlar. Komşumuzun üç kişiyle mücadele etmeye çalıştığına bakılırsa deli dolu biri olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir daha böyle bir sorunla karşılaşmayız." dedi.