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    Büyükçekmece'de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı

    Seyir halindeyken tansiyonu düşen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce motosikletliye ardından uyarı levhalarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • 31.10.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:54
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    Büyükçekmece'de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı

    Yolcu otobüsünün karıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sefer yapan İETT otobüsü şoförü, kırmızı ışıkta beklediği sırada fenalık geçirdi.

    Bu sırada ayağı gaza basılı kalan şoför, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Motosiklete ve duvara çarptı

    Sürücü, önce bir motosikletliye ardından kaldırımda bulunan ağaçlara ve ikaz tabelasına çarparak durabildi.

    İçindeki yolcuların yara almadan kurtulduğu kazada, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

    Büyükçekmece de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı #1

    Sağlık durumu iyi

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Büyükçekmece'de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı VİDEO

    Büyükçekmece de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı #2

    "Adam baygın yatıyordu"

    Olayı gören Yavuz Çubukçu, "Otobüsün geldiğini gördük, buradaki ağaçları kırarak geldi. Koştuk içeriye girdik adam baygın yatıyordu. Kalp krizi geçiriyor diye kalp masajı yaptık. Kendine geldi sonra." dedi.

    Büyükçekmece de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı #3

    Büyükçekmece de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı #4


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