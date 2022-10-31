Seyir halindeyken tansiyonu düşen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce motosikletliye ardından uyarı levhalarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün karıştığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sefer yapan İETT otobüsü şoförü, kırmızı ışıkta beklediği sırada fenalık geçirdi.

Bu sırada ayağı gaza basılı kalan şoför, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Motosiklete ve duvara çarptı

Sürücü, önce bir motosikletliye ardından kaldırımda bulunan ağaçlara ve ikaz tabelasına çarparak durabildi.

İçindeki yolcuların yara almadan kurtulduğu kazada, kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın aktarımına göre; ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de fenalaşan şoförün ayağı gaza basılı kaldı VİDEO



"Adam baygın yatıyordu"

Olayı gören Yavuz Çubukçu, "Otobüsün geldiğini gördük, buradaki ağaçları kırarak geldi. Koştuk içeriye girdik adam baygın yatıyordu. Kalp krizi geçiriyor diye kalp masajı yaptık. Kendine geldi sonra." dedi.





