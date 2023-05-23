Büyükçekmece'de halı sahada dili boğazına kaçan kişiyi kurtardı Halı sahada futbol oynadığı sırada dili boğazına kaçan kişi, ilk yardım eğitimi alan havalimanı yer hizmetleri görevlisinin uyguladığı müdahale ile hayata döndü.

İHA

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan kişi, maçın ikinci yarısında aniden yere yığıldı.

Dili boğazına kaçan ve nefessiz kalan kişinin maç yaptığı arkadaşları, ilk yardım eğitimi bilmediği için müdahaleleri yetersiz kaldı.

"Baş çene pozisyonu" ile nefes almasını sağladı

Bu sırada bağrışmaları duyan havalimanı yer hizmetleri görevlisi 36 yaşındaki Murat Erkan, sahaya girerek yerde yatan kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

İlk yardım bilen Erkan, bir süre nefessiz kaldığı için morarmaya başlayan kişinin "baş çene pozisyonu" ile nefes almasını sağladı.

Tesisin güvenlik kamerası kaydetti

Dili boğazına kaçan kişi, ilk müdahalenin ardından halı sahaya çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Bu anlar, tesisin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yaptığı ilk yardım sayesinde dili boğazına kaçan kişinin hayata tutunmasını sağlayan Murat Erkan, kendisinin de maç yapmak için halı sahaya geldiğini söyledi.

Erkan, tam halı sahadan ayrılmak üzere olduğu sırada bağrışmaları duyup yardıma koştuğunu belirterek, ilk yardımda bulunduğu kişinin 40 yaşlarında olduğunu anlattı.

"İlk yardım çok önemli"

Nefes alamadığı için kişinin morarmaya başladığını ifade eden Erkan, ilk başta epilepsi krizi geçirdiğini sandığını kaydetti.

Yakınlarına sorduğunda kişinin herhangi bir sorunu olmadığını öğrendiğini dile getiren Erkan, şunları söyledi:

Maç oynadıktan sonra saat 10.30 gibiydi. Arkadaşlarla ayaküstü sohbet ediyorduk. Sohbet esnasında bir arkadaş 'ambulans yok mu?' diye bağırarak içeri girdi. Bir adamın bayıldığını söyledi. Sahadaki bir arkadaşın dilinin nefes borusuna çökmesi sonucu baygınlık geçirdiğini gördüm. Koştuğumda ağabeyin direkt bilincini kaybetmiş şekilde yerde yattığını gördüm. Epilepsi sandım önce. Kardeşi vardı orada, kardeşi de rahatsızlığının olmadığını söyledi. Ben de direkt baş cenin pozisyonuna getirerek, nefes borusuna dilinin çökmesi sonucu oluşan rahatsızlığına müdahale etmiş oldum. Sağlıkçı arkadaşlar gelene kadar başındaydım. Bu esnada rahat nefes alabilmesi için yüzüstü çevirdim. Kendine gelmişti, çevresindekileri tanıyıp tanımadığını sordum. Oğlu vardı, oğlunu tanıdığını söyledi.

Erkan, vatandaşlara ilk yardım eğitimi almaları çağrısında bulunarak, "İlk yardım çok önemli. Şirketimizin aracılığıyla ben bu eğitimi aldım. Vatandaşlarımız da bu eğitimi almalı." diye konuştu.