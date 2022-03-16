Büyükçekmece'de hırsızlar arabasındaki eşyaları çaldı

Karlı yollara aldırış etmeyen 3 hırsız park halindeki 2 ayrı araçtan yaklaşık 50 bin lira değerinde akü, kablo ve elektrikli tamir aletleri çaldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi’nde hafif ticari araçla sokağa gelen 3 hırsız, park halindeki 2 ticari minibüsten piyasa değeri yaklaşık 50 bin liralık akü, kablo ve elektrikli tamir aletlerini çaldı.

Hırsızlık olayından sonra araçlarıyla kaçmaya çalışan şüpheliler kar ve buz kaplı yolda patinaj da çekti.

"ARABAMI 7-8 DAKİKADA BOŞALTMIŞLAR"

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Tacettin Şanlı, "Cumartesi gecesi, saat 23.30 sıralarında burada dışarıya çıktım. Ben eve geri girdikten 10 dakika sonra hırsızlar gelmiş. Bizim komşumuzun arabasının içinden eşyalarını almışlar ve benim arabayı . 7-8 dakika içinde boşaltmışlar aracı. Karşı taraftan bir ara bir araç geliyor o araç geldiği için duruyorlar. Sonra tekrar geri gelip geri kalanları alıyorlar. Yaklaşık 30 bin liralık zararımız var. Hırsızın aracı biraz burada da patinaj çekiyor. Gitmekte zorlanıyorlar ama gidiyorlar bir şekilde. Şikayetçi olduk kamera görüntülerini polise verdik sonuç bekliyoruz." dedi.

HIRSIZLAR ARANIYOR

Şikayet üzerine ihbarı değerlendiren polis, parmak izleri de alarak hırsızları yakalama çalışmalarına başladı.