Yol çalışmasını son anda fark eden İETT otobüsünün şöförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerleri aşıp yoldan çıktı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Çatalca yolu caddesinde yol çalışmasını son anda fark eden ve hızla gelen İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yol çalışmasını son anda fark eden Fikret Güneş kontrolündeki 39 AAF 780 plakalı kamyonun durduğunu gören 39 SD 987 plakalı aracın şoförü ani fren yaparak durdu.

İETT otobüsü bariyeri aştı

Bu sırada hızla gelen Gökhan Öktelik kontrolündeki İETT otobüsü, önünde duran araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı ve bariyerleri aşarak yoldan çıktı.

Kazada, 39 SD 987 plakalı aracın şoförü hafif şekilde yaralanırken otobüsteki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, kaza anı otobüsün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükçekmece'de İETT otobüsü yoldan çıktı