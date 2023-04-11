Büyükçekmece'de İSKİ'nin çalışması trafiği felç etti, peş peşe kazalar yaşandı İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması, sabah ve akşam saatlerinde trafiği altüst etti. D-100 kara yolundaki sıkışıklık, Büyükçekmece'nin ara sokaklarında da trafiği kilitledi. Gece saatlerinde yetersiz önlemler nedeniyle peş peşe kazalar yaşandı. Kazalar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA

İSKİ ekipleri, Silivri-Büyükçekmece istikameti D-100 kara yolunda 6 Nisan'da altyapı çalışması başlattı.

Çalışma nedeniyle Büyükçekmece istikametinde bazı şeritler trafiğe kapatıldı.

Trafik, yan yol ve Edirne istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Trafik iki yönde de sıkışık

Bölgede yağmurun etkisiyle, gün içinde trafik akışı iki yönde de sıkışık.

Sabah ve akşam saatlerinde ise trafik tamamen felç oluyor.

Büyükçekmece'nin ara sokaklarına girmek de çıkmak da imkansız hale geliyor.

Peş peşe kazalar oldu

Pazartesi akşamı, yolu Büyükçekmece'den geçenlerin hiçbiri, trafik engeline aşıp iftara yetişemedi.

Çalışma yapılan noktada, yetersiz uyarı işareti ve aydınlatma nedeniyle peş peşe yaşanan kazalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevre sakinlerinden Mehmet Aygün, çalışma alanında ışıklandırmanın yetersiz olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"Zamanlama çok yanlış"

Burada yapılan çalışma çok zamansız yapılan bir çalışma. Çalışmanın yapıldığı alanda yeterli ışıklandırma olmadığı için akşam burada kaza çok oluyor. Burada kaza, doğal gibi olmaya başladı. Millet şikayetçi, trafik aşırı yoğun. Çalışmalar tam olarak pazartesi günü başladı, bu yüzden insanlar işe, okula gidemedi. Kesinlikle burada gece ışıklandırmanın yapılması gerekiyor. Ramazan ayı dolayısıyla ekstra yoğunluk oldu. Zamanlama çok yanlış.

"3 gündür burada 15’e yakın kaza oldu"

Çalışmanın yapıldığı caddede fırında çalışan Ümit Çimen ise “Bu noktada sabaha kadar 7-8 tane araç kaza yapıyor. 3 gündür burada 15’e yakın kaza oldu. İSKİ çalışma yapıyor, geceleri bütün araçlar duruyor. Ramazan ayında insanlara işkence, akşam insanlar iftara yetişemiyor. Gece yollar boş oluyor, bu çalışma gece yapılabilirdi. Gündüz bu insanlara işkence oluyor.” diye konuştu.

İSKİ'den cevap geldi

Bu arada trafik yoğunluğu nedeniyle sosyal medyada yapılan şikayet içeren paylaşımlara İSKİ, yine sosyal medya hesabından yazılı açıklamayla cevap verdi.

Yapılan açıklamada, “Altyapı çalışmaları gerekli izinlerin alınmasının ardından belirli bir program dahilinde, inşa tekniği ve zamanlaması bakımından en uygun şartlarda, mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmektedir. Bahse konu adresteki çalışma ise idaremiz iş programında olup, en kısa zamanda tamamlanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız.” denildi.

Çalışmaların nisan ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor…