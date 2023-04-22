Büyükçekmece'de kaçak göçmen taşıyan sürücüye 45 bin lira ceza kesildi Büyükçekmece'de durdurulan bir araçta yakalanan 8 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken, araç şoförüne 45 bin 920 lira idari para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin Göçmen Kaçakçılığı suçunun önlenmesine ilişkin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Büyükçekmece’de bir aracın kaçak göçmenlerin sevkini sağladığı tespit edildi. Ekipler, tespit edilen aracı durdurarak içerisinde bulunan 8 kaçak göçmen ve araç şoförünü gözaltına aldı. Araç içinde yapılan aramalarda, 4 adet sahte pasaport ele geçirildi. Sürücüye ceza kesildi 8 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edilirken konu ile ilgili göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen araç şoförü D.E. isimli şüpheli şahsa Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde toplam 45 bin 920 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsa ait araca el konularak şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.