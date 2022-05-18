Büyükçekmece'de kadın oturduğu sitede darbedildi

Site yönetimi ile fazla ödediği aidatlar nedeniyle tartışan Arzu Buğur, çalışanlar tarafından darp ve tacize uğradığını iddia etti. Site yönetimi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Büyükçekmece'de Pınartepe Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Arzu Buğur, site yönetimi ile aidat nedeniyle tartıştı.

Buğur, fazla çıkan aidatlar için site yönetiminden karar defterini görmek istedi ancak yönetim göstermek istemedi. Bunun üzerine Buğur, daha fazla aidat vermeyeceklerini söyledi. Bu tartışmanın ardından site yönetimine bağlı personeller, sözlü şekilde Buğur'u tehdit etmeye başladı. Site yönetiminin personeli olduğu iddia edilen bir kişi tehditler savurdu.

Arzu Buğur, yine site yönetimine bağlı bir personel tarafından darp ve tacize uğradığını iddia etti. Çocuğunu okula götürmek için apartmandan çıkan Buğur, site personeli olduğunu iddia ettiği V.K. tarafından önce tacize uğradı, sonra darbedildi. Burnu ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan kadın, darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu.

"Şüphelenip karar defterini istedim"

Yaşadığı tartışmayı anlatan Arzu Buğur, "Biz 2 yıl önce bu sitede ev sahibi olduk. Biz buraya geldiğimizden beri aidat talep ediliyor. Ben durumdan şüphelenmeye başladım. Site yönetimi olup olmadıklarını anlamak için resmi evrak talep ettim. Karar defterini görmek istedim. Bu olayın ardından sözlü taciz başladı." dedi.

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"Koruma talep ediyorum"

Yaşadıklarından dolayı korkutuğu söyleyen Buğur, "Ben kızımı okuldan almak için apartmandan çıkıyordum. Karşıdaki güvenlik kulübesinde oturan adamı gördüm. Tedirgin oldum. Bağırmaya başladı. Bana cinsel saldırıda bulundu. Sonra bana saldırdı. Benim çığlıklarımı duyan arkadaşım geldi. Beni bıraktı, arkadaşımı darbetti. Site sakinleri de aşağıya inince bizi bırakıp, kaçtı. Ben psikolojik destek istiyorum. Ben koruma talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İddialar reddedildi

DHA'nın haberine göre, site yönetimi kendilerine yöneltilen iddiaları reddetti. Site yönetimi, Buğur'un kendilerine iftira attığını ve şikayetçi olduklarını öne sürdü. Ayrıca aidat borçları nedeni ile Buğur hakkında icra takibi başlattıldığı kaydedildi.