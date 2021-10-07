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    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı

    TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken kaza yapan otomobil sürücüsü İbrahim E.’ye, kaza tutanağı tutulurken hafriyat kamyonu çarptı. İbrahim E., olay yerinde yaşamını yitirdi.
    • AA
    • 07.10.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 14:44
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    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı

    İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde TEM otoyolunda Edirne istikametinde seyir halinde olan İbrahim E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

    Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza tespit tutanağı tutarken, bir hafriyat kamyonu otomobil sürücüsü İbrahim E.’ye çarpınca yeni bir kaza meydana geldi.

    SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı #1

    HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı VİDEO

    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı #2

    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı #3

    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı #4

    Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı #5

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