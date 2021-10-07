TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken kaza yapan otomobil sürücüsü İbrahim E.’ye, kaza tutanağı tutulurken hafriyat kamyonu çarptı. İbrahim E., olay yerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde TEM otoyolunda Edirne istikametinde seyir halinde olan İbrahim E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza tespit tutanağı tutarken, bir hafriyat kamyonu otomobil sürücüsü İbrahim E.’ye çarpınca yeni bir kaza meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen İbrahim E.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü E.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Büyükçekmece’de, kaza yapan sürücüye hafriyat kamyonu çarptı VİDEO

