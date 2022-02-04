Kayıp Murat Kartal'ın arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasında bir erkek cesedine ulaşıldı.

İstanbul'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kartal, bir süre önce ortadan kayboldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Fırat B.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını belirledi.

GİZLİ TANIK İFADE VERDİ; 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bir gizli tanığın ifadesini değerlendiren ekipler, iki polis memurunun 20 Ocak'ta Maltepe'de Kartal'ı gözaltına aldığını tespit ettti. Yakalanan iki polis memuru ise Kartal'ı emniyete götürmek yerine para karşılığı başka kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.

Soruşturmada gözaltına alınan iki polis memuru ve Kartal'ı kendilerine getirmeleri için polis memurlarını azmettirdikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

Büyükçekmece'de kazı alanında ceset bulundu VİDEO



KAYIP ADAMIN ARANDIĞI ARAZİDEN CESET ÇIKTI

Soruşturma kapsamında kayıp Kartal'ın Büyükçekmece'ye bağlı Pınartepe Mahallesi'ndeki bir arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2 Şubat'ta bölgede kazı ve arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda bugün toprak altında bir erkeğe ait ceset bulundu.