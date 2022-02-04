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    Büyükçekmece'de kazı alanında ceset bulundu

    Kayıp Murat Kartal'ın arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasında bir erkek cesedine ulaşıldı.
    • AA
    • 04.02.2022 - 17:58
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 18:13
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    Büyükçekmece'de kazı alanında ceset bulundu

    İstanbul'da yaşayan 39 yaşındaki Murat Kartal, bir süre önce ortadan kayboldu.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Murat Kartal'ın 2015'te Ömer Fırat B.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığını belirledi.

    GİZLİ TANIK İFADE VERDİ; 5 KİŞİ TUTUKLANDI

    Bir gizli tanığın ifadesini değerlendiren ekipler, iki polis memurunun 20 Ocak'ta Maltepe'de Kartal'ı gözaltına aldığını tespit ettti. Yakalanan iki polis memuru ise Kartal'ı emniyete götürmek yerine para karşılığı başka kişilere teslim ettiklerini itiraf etti.

    Soruşturmada gözaltına alınan iki polis memuru ve Kartal'ı kendilerine getirmeleri için polis memurlarını azmettirdikleri öne sürülen 5 zanlı tutuklandı.

    Büyükçekmece'de kazı alanında ceset bulundu VİDEO

    KAYIP ADAMIN ARANDIĞI ARAZİDEN CESET ÇIKTI

    Soruşturma kapsamında kayıp Kartal'ın Büyükçekmece'ye bağlı Pınartepe Mahallesi'ndeki bir arazide gömülü olabileceği bilgisi üzerine 2 Şubat'ta bölgede kazı ve arama çalışması başlatıldı.

    Çalışmalar sonucunda bugün toprak altında bir erkeğe ait ceset bulundu.

    Büyükçekmece de kazı alanında ceset bulundu #1


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