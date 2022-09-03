Büyükçekmece'de korkunç kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kumburgaz yönünde ilerlerken kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü olay yerinde can verirken, kamyon şoförü emniyete götürüldü.

Büyükçekmece'de yaşanan korkunç kaza can aldı.

E-5 karayolu Celaliye Mevkii Kumburgaz istikametinde ilerleyen, Kadir Bektaş yönetimdeki (63) 54 LJ 347 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Tuğrul S. yönetimdeki 28 YH 202 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Araçta sıkışan şoför can verdi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesi sonucu, hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü Kadir Bektaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bektaş’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazada hafif yaralanan Tuğrul S. isimli sürücü ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bölgedeki kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.

"Çok şiddetli ses duyduk"

Kazanın sesini duyan bir vatandaş yaşananları anlatarak, “Kaza oluşunu görmedim ama çok şiddetli ses duyduk. Daha sonra vatandaşlarla ilgili yerleri aradık. Sanırım diğer araçtaki kişi hayatını kaybetmiş diğer kamyonetteki adam ise hafif yaralanmış öyle söylendi” dedi.