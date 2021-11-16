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    Büyükçekmece'de korona hastası merdiven çaldı

    Büyükçekmece'de koronavirüs hastası olan şahıs, merdiven çalarken önce güvenlik kameralarına ardından polis ekiplerine yakalandı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 01:44
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 02:04
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    Büyükçekmece'de korona hastası merdiven çaldı

    Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, bir adresten merdiven çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

    Hırsızlık şüphelisi T.Y, aynı gün Ekinoba Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı. Covid 19 hastası olarak olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli şahıs hakkında idari işlem yapıldı.

    Büyükçekmece'de korona hastası merdiven çaldı - Video

    4 FARKLI SUÇTAN KAYDI VAR

    "Yaralama, hakaret" gibi suçlardan 4 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Büyükçekmece de korona hastası merdiven çaldı #1

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