Büyükçekmece'de oltadaki balık kurşunu, el kemiğine saplandı

Balık tutarken sıkışan oltasını çeken Engin Çağlayan’ın eline balık kurşunu saplandı. Kurşunun Çağlayan’ın el kemiğine saplandığı belirlendi.

İstanbul’da, 20 Ağustos saat 21.00 sıralarında balık tutmak için Büyükçekmece sahiline giden Engin Çağlayan’ın oltası denizde takılı kaldı.

Çağlayan oltayı kurtarmak için çektiğinde misina koptu, oltanın ucundaki balık kurşunu fırlayarak eline saplandı.

DHA’nın haberine göre; Çağlayan’ın eli kanlar içinde kaldı.

Başparmağında kalıcı hasar olabilir

Ambulansla Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Çağlayan’ın el röntgeni çekildi. Kurşunun el kemiğine saplandığı belirlendi.

Ameliyat olan Çağlayan'ın başparmağında kalıcı hasar oluşabileceği belirtildi.

“Başparmağımın eklemleri parçalandığı için ameliyatla demir takacaklar”

Balık kurşunuyla yaralandığına kimseyi inandıramadığını söyleyen Engin Çağlayan, "Oltayı başındaki kurşunla birlikte denize attım. Olta takılınca misinayı çekmeye başladım. 15 metre kadar çektim, sonra misina koptu. Balık kurşunu fırlayarak elime saplandı. Kan fışkırdı, bacanağım ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye gittim, yaklaşık 3 saat sürdü. Tekrar ameliyat olacağım. Başparmağımın eklemleri parçalandığı için, ameliyatla demir takacaklar.

“Bu saatten sonra balık tutmam”

Enteresan bir durum. Kim sorsa anlatıyorum, ultrason görüntüsü görene kadar, inanmıyorlar. Kalıcı bir hasar olup olmayacağı ameliyattan sonra belli olacak. Bu saatten sonra balık tutmam. İnsanlara olta takılınca misinayı çekmek yerine, kesmelerini tavsiye ediyorum." dedi.