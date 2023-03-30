Büyükçekmece'de otobüste kadınların boş koltuk gerginliği Büyükçekmece'de iki kişilik koltukta tek başına oturan yaşlı kadın, yer vermediği kadına hakaretler savurdu.

İHA

Büyükçekmece Çatalca arasında çalışan bir belediye otobüsünde yaşanan olayda, yaşlı bir kadın yanındaki koltuğu boş bırakarak yeni binen yolcuların oturmasını engelledi.

Bu duruma sinirlenen bir başka yolcu tepki gösterdi.

İki kadın arasındaki sözlü tartışmaya otobüsteki diğer yolcularda katıldı.

Ağzına geleni söyledi

Koltuğu boş bırakan yaşlı kadın, kendisine tepki gösteren kadına, “Geri zekalı utanmadan saçını boyatmış, seni Çatalca’da yolacağım kınalı kafa. Terbiyesiz eşek.” diyerek hakaretler savurdu.

Rahatsız olan yolculara da tepki gösteren kadın, "Hayvan kadına yer vereceğime bu kıza yer veririm" diyerek başka bir kadının oturmasına müsaade etti.

Yaşanan anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.