Kontrolden çıkan otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralanırken, araçtan yola fırlayan 23 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı D-100 karayolunda, T.S.'nin kullandığı 10 AS 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıakrak bariyerlere çarptı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Çarpmanın etkisiyle sürücü T.S. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, sağ arka koltukta oturan 23 yaşındaki Anıl Sarı, camdan yan yola fırladı. Camdan fırlayan Sarı, vücudunun parçalanması nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü sağladı.

Büyükçekmece'de otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı ViDEO

POLİS İNCELEMEDE BULUNDU

Polis daha sonra olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Sarı'nın cenazesi tabuta konularak Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. İncelemenin ardından kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, temizlik çalışmalarından sonra yol tamamen açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.