Seyir halinde ilerlediği esnada rahatsızlanan otomobil kullanıcısı, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon başında fenalaşan sürücü facianın eşiğinden döndü.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5’te seyir halinde olan bir otomobil sürücü, aniden rahatsızlandı.

Aydınlatma direğine çarptı

Bunun üerine direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıs, kontrol çıkarak refüjdeki aydınlatma direğini devirdi.

Yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Büyükçekmece'de otomobil sürücüsü direksiyon başında fenalaştı VİDEO



Trafik normale döndü

İHA'nın aktarımına göre; yolda kaza nedeniyle bir süre oluşan trafik yoğunluğu aydınlatma direği ve aracın kaldırılması ile tekrar normale döndü.