Büyükçekmece'de silahlı düğün konvoyuna ceza

Milyonluk araçlarla düğüne giderken silahla magandalık yapan 6 kişi, toplam 3 bin 102 lira para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düğün konvoyu yapan şahıslar, trafiğin ortasında havaya ateş açarak çevredekilerin hayatını tehlikeye atmıştı.

Ortaya çıkan görüntüler polisi harekete geçirdi.

6 sürücüye 3 bin TL ceza

Ekipler çalışmalar sonucu araçların plakalarını tespit etti. Sürücülere, 'saygısızca araç kullanmaktan' 196’şar lira, 'aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek suçundan' da 196’şar lira ceza uygulandı. Bir araca ise 'plakasının farklı okunmasını ya da okunmamasına sebep olacak şekilde değişiklik yapmak' suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı. 6 kişiye toplam 3 bin 102 lira para cezası kesildi.

Büyükçekmece'deki lüks araçlı magandalar yakalandı VİDEO



Ateş açan magandaya idari yaptırım

İHA'nın haberine göre görüntülerde havaya ateş ettiği belirlenen Yusuf K. isimli şahıs hakkında ise Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğince idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.