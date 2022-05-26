Petrol
112.06
0.85%
Euro
17.5587
0.51%
Dolar
16.3627
-0.01%
Altın
970.83
-0.40%
Borsa
2436
0.00%
Bitcoin
471.594
-3.25%
BTXN Coin
12.69
-5.01%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Büyükçekmece'de silahlı düğün konvoyuna ceza

    Milyonluk araçlarla düğüne giderken silahla magandalık yapan 6 kişi, toplam 3 bin 102 lira para cezasına çarptırıldı.
    • 26.05.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de silahlı düğün konvoyuna ceza

    Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düğün konvoyu yapan şahıslar, trafiğin ortasında havaya ateş açarak çevredekilerin hayatını tehlikeye atmıştı.

    Ortaya çıkan görüntüler polisi harekete geçirdi.

    6 sürücüye 3 bin TL ceza

    Ekipler çalışmalar sonucu araçların plakalarını tespit etti. Sürücülere, 'saygısızca araç kullanmaktan' 196’şar lira, 'aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek suçundan' da 196’şar lira ceza uygulandı. Bir araca ise 'plakasının farklı okunmasını ya da okunmamasına sebep olacak şekilde değişiklik yapmak' suçundan 750 lira cezai işlem uygulandı. 6 kişiye toplam 3 bin 102 lira para cezası kesildi.

    Büyükçekmece'deki lüks araçlı magandalar yakalandı VİDEO

    Ateş açan magandaya idari yaptırım

    İHA'nın haberine göre görüntülerde havaya ateş ettiği belirlenen Yusuf K. isimli şahıs hakkında ise Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğince idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

    Büyükçekmece de silahlı düğün konvoyuna ceza #1

    Büyükçekmece de silahlı düğün konvoyuna ceza #2

    Büyükçekmece de silahlı düğün konvoyuna ceza #3


    İlginizi Çekebilir

    Büyük fikir öncüsü Necip Fazıl Kısakürek'in 39'uncu ölüm yıl dönümü
    Kitap

    Büyük fikir öncüsü Necip Fazıl Kısakürek'in 39'uncu ölüm yıl dönümü

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    'İsveç ve Finlandiya konusunda uzlaşmak için çalışıyoruz'
    Dünya

    'İsveç ve Finlandiya konusunda uzlaşmak için çalışıyoruz'

    Görüş Bildir