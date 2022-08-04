Büyükçekmece'de sokak ortasında darbedilen kadın eşinden şikayetçi oldu

Büyükçekmece'de sokak ortasında darbedilen kadın eşinden şikayetçi oldu

Geç saatte eşini işyerinden erkek arkadaşı arayınca öfkelenen saldırgan koca, yol kenarında genç kadını darbetmeye başladı. Sesi duyan vatandaşlar olaya müdahale etti.

Kadın şiddeti olayının yeni adresi İstanbul...

Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi'nde gece saatlerinde dışarda olan çift, tartışmaya başladı.

İ.A.'yı işyerinden bir erkek arayınca öfkelenen koca A.A. kıskançlık krizine girdi.

Eşini darbetmeye başladı

Otomobilini kenara çeken saldırgan eş, İ.A.'yı araçtan indirip hakaret etmeye başladı.

Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve A.A.'nın darbetme girişiminde bulunması ile birlikte genç kadın ağlamaya başladı.

Ağlama sesini duyan vatandaşlar müdahale etti

Çevredekiler, kadının ağlama sesini duyunca olaya müdahale etmeye başladı. Öte yandan apılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, karı kocayı ifadelerini almak üzerine polis merkezine götürdü.

Eşinden şikayetçi oldu

DHA'nın aktarımına göre; Eşinin şikayetçi olması üzerine hakkında işlem başlatılan A.A. hakkında önleyici tedbir kararları uygulandı.

Gece saatlerinde yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.









