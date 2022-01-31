Bir grup vatandaşın yol üzerinde bulunan minibüsün camlarını sopayla kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sopalı bir grup, yol üzerinde çalışır haldeki minibüse saldırdı.

SOPALARLA MİNİBÜSÜN CAMLARINI KIRDILAR

Bir vatandaş tarafından görüntülenen kavgada, sopalı kişiler minibüsün çeşitli yerlerine vurdu.

Aralarında bir kadının olduğu da görülen görüntülerde, minibüsün camlarını kıran grup, sokak ortasında bağırmaya başladı.

Saldırganları ise çevredeki vatandaşlar uzaklaştırmaya çalıştı.

Büyükçekmece'de sopalarla minibüse saldırdılar VİDEO















