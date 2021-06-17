Büyükçekmece'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

D-100 Karayolu'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, takla atan aracın sürücüsü yaralanarak tedaviye alındı.

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu TÜYAP mevkisi, Ankara istikametinde giden 34 ZL 3251 plakalı otomobille 34 BFY 399 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobillerden biri takla atarken, kadın sürücünün kullandığı otomobil de yolun dışına savruldu.

ARAÇ TAKLA ATTI

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

















