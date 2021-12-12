D-100 Karayolu'nda seyir halindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece’de, D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde, saat 13.00 sıralarında tır sürücüsü İbrahim K. yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Bir süre bariyerleri kırarak sürüklenen tır, D-100 ile yan yol arasında askıda kalarak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. İbrahim K. sürücü kabininden çıkarıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı tır sürücü hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN DEVAM ETTİ

Kaza yapan tırın yan duran dorsesi nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten devam etti.

Büyükçekmece’de tır kazası havadan görüntülendi ViDEO

“YOLDA EĞİM HATASI”

Aynı bölgede benzer kazaların olduğunu ifade eden bölge sakini Arif Tuğrul Arslan, “Burada sürekli aynı şekilde kazalar oluyor. Bu kazaların en büyük sebebi burada yolda bir eğim hatası var.





“LASTİKLER BOŞA DÜŞÜYOR”

Araçla yolda giderken lastikler boşa düşüyor. Buna benzer kazalar oluyor. Yaklaşık bir ay önce bir aracın uçtuğunu gördüm bugün geldim yine aynı tablo ile karşılaştım. Yetkililerin yoldaki bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Bu kazada da büyük bir ses duyduk dışarı çıktık bu vahşet tablo ile karşılaştık.” diye konuştu.

D-100 ile yan yol arasında askıda kalan tır, olay yerine gelen iki vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Tırın kaldırılması sırasında güvenlik nedeniyle D-100 trafiği Ankara istikametine bir süre tamamen kapatıldı. Kaza yapan tır havadan da görüntülendi.