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    Büyükçekmece'de veteriner kliniğini birbirine kattılar

    M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş arasında çıkan kavga, veteriner kliniğinde silahlı bir şekilde devam edince A.D., tabanca ile bacağından yaralandı.
    • 24.08.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:43
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    Büyükçekmece'de veteriner kliniğini birbirine kattılar

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimaroaba Mahallesi'ndeki Çarmıklı Caddesi üzerinde konuşan M.B.Ç., A.T.Ö. ve A.D. isimli üç arkadaş, bir anda  tartışmaya başladı.

    Tartışma, kısa sürde içinde alevlenince kavgaya dönüştü. Bir süre sonra A.D, kavgayı bırakıp yürümeye başladı.

    Veteriner kliniğinde kavga tekrar başladı

    Peşinden giden arkadaşları, caddedeki bir veteriner kliniği önünde A.D'yi durdurdu ve tekrar kavga başladı.

    Birbirine saldıran iki kişi, kavga ederek bir veteriner kliniğine girdi. Arkalarından gelen diğer arkadaşları ise silahla A.D.'ye ateş etti.

    Büyükçekmece de veteriner kliniğini birbirine kattılar #1

    A.D. yaralanırken şüpheliler yakalandı

    A.D bacağından yaralanırken saldırganlar, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan A.D.’yi hastaneye kaldırdı.

    Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede saldırganları yakaladı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; şüphelilerin emniyetteki işlerinin devam ettiği öğrenildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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